https://static.news.ru/photo/3ac63892-de1f-11e9-9a14-fa163e074e61_660.jpg Александр Друзь Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Бывший главный редактор телешоу «Кто хочет стать миллионером?» на Первом канале Илья Бер назвал позорным возвращение отстранённого от эфиров магистра телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александра Друзя. Он призвал оставить знатока в качестве зрителя и не пускать за игровой стол.

То, что телекомпания всячески пыталась это осуществить и раньше, я знаю, — цитирует Бера РБК.

Он заострил внимание на том, что его оппонент возвращается пока лишь в качестве зрителя в зале.

Ранее News.ru писал, что телекомпания «Игра-ТВ» сообщила о возвращении оскандалившегося знатока в клуб. При этом было отмечено, что до конца сезона Друзь не будет принимать участия в играх.

Магистр интеллектуального казино был отстранён от эфира в феврале 2019 года из-за скандала, который разразился после того, как Илья Бер обвинил его в попытке подкупа. Он заявил, что знаток пытался получить правильные ответы на вопросы игры, предложив взамен часть выигрыша. Тот, в свою очередь, подтвердил, что обсуждал сомнительную сделку, однако, по его версии, предложение исходило от Бера. После скандала тот также был отстранён от работы.

Позднее Друзь принёс извинения за свои действия, однако Бер назвал покаяние неискренним.