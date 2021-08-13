Возросло число жертв взрыва автобуса в Воронеже

Число жертв взрыва автобуса в Воронеже возросло до двух человек — скончалась ещё одна пострадавшая, сообщил губернатор Александр Гусев в своём Telegram-канале.

В БСМП № 1 скончалась ещё одна пострадавшая, 1966 года рождения. Мои соболезнования родным и близким, — написал он.

Губернатор также уточнил, что в ближайшее время он расскажет, какой будет финансовая поддержка семьям, потерявшим родных в этой трагедии, и тем, чьи родные пострадали. Гусев также добавил, что он уже подписал документ о своём досрочном выходе из отпуска. Появившееся рабочее время глава региона пообещал посвятить «разбору обстоятельств трагедии и выработке мер помощи пострадавшим и родным погибших».

Маршрутка взорвалась в Воронеже вечером 12 августа, в этот момент автобус находился на остановке. Как только двери за последними пассажирами закрылись, прогремел взрыв. От автобуса остался только каркас, взрывная волна снесла обшивку автомобиля.

По последним данным, пострадали 17 человек, две женщины умерли. По факту происшествия заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что на автобусах воронежской компании АТП-1, которой принадлежит взорвавшаяся маршрутка, в 2017 и 2020 годах устанавливали газобалонное оборудование. Тем не менее сам перевозчик заявил после трагедии, что все автобусы в парке дизельные.