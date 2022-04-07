Возобновились полёты из России в Египет

Самолёт регулярного рейса Сочи — Каир приземлился в столице Египта. Он стал первым после приостановки в начале марта авиасообщения между двумя странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Борт только приземлился. Самолёт заполнен пассажирами процентов на девяносто пять, — подчеркнул собеседник агентства.

Прямые регулярные рейсы между аэропортами России и Египта были приостановлены из-за возможных санкций со стороны иностранных лизингодателей и проблем со страховкой. Как отмечает агентство, авиакомпания «Россия» ранее уведомила о намерении выполнять ежедневные рейсы из Сочи в Каир на отечественных самолётах Superjet100, вмещающих 87 пассажиров.

Ранее стало известно, что наиболее популярным у россиян заграничным направлением в майские праздники в условиях санкций стала Турция. В связи с ситуацией в мире Турция только укрепила свои позиции в туристической сфере, поскольку одни направления закрыты для России, а другие доступны только состоятельным туристам.