«Возьмут трубы и ножи»: юрист призвал срочно принять меры против «Редан» Юрист Хаминский: участники «Редан» могут взять в руки трубы и ножи, если срочно не принять меры

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Юрист Александр Хаминский заявил NEWS.ru, что в отношении движения «Редан» необходимо срочно принять меры, иначе сторонники объединения возьмут в руки «стальные трубы и ножи», если молодым людям внушат, что насилие — норма поведения. Эксперт не исключил, что «Редан» попытаются взять под контроль иностранные спецслужбы.

Нужно срочно принять меры в отношении «Редан», иначе не только потеряем поколение, дадим идеологическим врагам создать миллионную армию агентов влияния, кому чужды русская культура и наши традиционные ценности. На форумах и чатах любителей аниме давно сидят спецы по РФ из недружественных стран, зомбируют молодежь, провоцируя драки. Как только насилие в неокрепшем сознании станет нормой, можно ждать приказ, в том числе участникам «Редана» взять в руки стальные трубы, а затем и ножи и кое-что посерьезнее, — добавил Хаминский.

По его словам, именно западные спецслужбы готовили участников незаконных митингов в 2016-2019 годах к возможным уличным боям. Юрист подчеркнул, что подобные ведомства обучают манипуляторов для внедрения в толпу и последующих провокаций.

С началом пандемии COVID-19 незаконные массовые мероприятия сошли на нет сами собой, что не устроило наших идеологических противников. Началась работа с детьми и подростками. Тем более, что психологическая база есть: свыше 20 лет назад российские издательства начали приобретать права на выпуск японских комиксов. Дети сразу стали поклонниками бумажных мультфильмов, а взрослые не обращали внимание на количество кровавых сцен, гиперсексуальность героинь-девочек и половозрелость героев-мальчиков в иностранных картинках, — рассказал Хаминский.

Он отметил, что «молодежь начала подражать героям аниме», сначала создавая фан-сообщества, а позже объединяясь в настоящие группировки численностью в сотни, а то и тысячи человек.

Организовывались закрытые каналы связи, где лидеры давали указания сторонникам. На словах они декларировали мирный характер социального поведения, а на деле в любой момент могли сорваться в жестокую драку. Последние события в ТЦ страны тому подтверждение, — подытожил Хаминский.

22 февраля в Сети было опубликовано видео с моментом массовой драки в зоне фуд-корта в столичном ТЦ «Авиапарк». В столичном главке МВД возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в разговоре с NEWS.ru назвал «Редан» подростковым недоразумением. Парламентарий отметил, что на законодательном уровне запрещать его придется, если движение приобретет массовый характер и станет угрозой для общества. По мнению депутата, молодые люди объединились «вокруг какого-то бреда».