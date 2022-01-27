«Возможные неуставные отношения»: следователь о расстреле в Днепре

Следствие допускает, что солдат ВСУ расстрелял своих сослуживцев в украинском Днепре (Днепропетровске) из-за неуставных отношений. Об этом заявила советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Украины Татьяна Сапьян. Её слова приводит РИА Новости.

Следствие рассматривает несколько версий этой трагедии, среди них и возможные неуставные отношения, которые могли стать причиной этого преступления, — заявила она.

Утром 27 января на территории автозавода Южмаш в Днепре солдат-срочник ВСУ Артемий Рябчук расстрелял пять человек и ранил ещё пятерых. Среди погибших — четверо военных и одна гражданская. Боец рассказал, что принадлежал к оперативной группе, которой выдаются автоматы. Когда получил оружие, он открыл стрельбу по сослуживцам, после чего скрылся. В городе был объявлен план «Сирена», в результате которого бойца удалось задержать.

После расстрела командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан подал в отставку. В отношении руководства ведомства было возбуждено уголовное дело о халатности.