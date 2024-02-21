Куда бесплатно сходить в Москве и Санкт-Петербурге 23 февраля 2024 года

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

23 февраля в России государственный праздник — День защитника Отечества. Его ежегодно отмечают с 1922 года. В честь праздника в разных городах по всей стране люди несут цветы к памятникам воинской славы, а власти и культурные учреждения организовывают концерты, спектакли, выставки, экскурсии, мастер-классы и лекции. В этом году тоже ожидается масштабная праздничная программа. NEWS.ru рассказывает, где в этот день можно интересно, и при этом бесплатно, провести время в Москве и Санкт-Петербурге.

Москва: мастер-классы по плетению сетей

Большую праздничную программу в честь 23 Февраля подготовили в Музее Победы. С 12:00 до 16:00 там состоится музыкальный марафон «Фанфары Победы — защитникам Отечества». В Зале Полководцев выступят духовые оркестры, хореографические и вокальные коллективы — всего более 600 артистов.

С 12:00 до 18:00 в пространстве перед Залом Славы будут проводить мастер-классы по плетению маскировочных сетей для солдат СВО. Там же пройдут творческие занятия для детей: им предложат сделать своими руками поздравительную открытку.

С 12:00 до 14:00 можно будет бесплатно посетить экскурсию по экспозиции «Подвиг армии» и увидеть новую выставку «Защитники», которая открылась в музее 20 февраля. А еще 23 февраля там будет работать однодневная выставка боевых трофеев поискового объединения «Тризна». Там представят реликвии, найденные во время раскопок на местах боев в Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областях.

Встреча с правнучкой Жукова и тир

Кроме того, в Музее Победы состоятся три сеанса в интерактивном тире «Ворошиловский стрелок» — в 12:00, 14:00 и 16:00. Там можно будет пострелять из исторически достоверного оружия, поучаствовать в виртуальной версии сражений Великой Отечественной войны, пройти исторические квесты.

День защитника Отечества широко отпразднуют и в филиале Музея Победы — музее Г.О.Р.А. С 13:00 до 16:00 там можно будет увидеть радиоуправляемые модели различной военной техники. Еще там организуют мастер-классы. Посетители попробуют собрать учебный автомат АК-47 и поуправлять масштабной моделью тяжелого танка Т-6 «Тигр». А на 13:30 в музее запланирована встреча с правнучкой маршала Жукова — Варварой Ерохиной. Она расскажет о своем знаменитом прадеде.

Фото: vk.com/muzeygora

История космонавтов — ветеранов ВОВ

Большая праздничная программа в честь 23 Февраля запланирована и на ВДНХ. В 15:00 в Музее городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 состоится бесплатная лекция «Тайны Вечного огня». На встрече расскажут, как устроен Вечный огонь, почему он не гаснет и как за ним ухаживают. В Музее космонавтики 23 февраля в 15:00 запланирована встреча с Героем Советского Союза летчиком-космонавтом СССР Александром Лавейкиным. А в 19:30 в центре «Космонавтика и авиация» проведут экскурсию, во время которой расскажут о покорителях космоса, участвовавших в Великой Отечественной войне.

День защитника Отечества отметят и на Международной выставке-форуме «Россия». В экспозиционном пространстве 23 февраля в 18:00 состоится праздничный концерт. На сцене выступит молодой артист лауреат всероссийских и международных конкурсов Гордей Юфкин в сопровождении Ансамбля песни и танца под управлением Алексея Губарева.

Экскурсия по подводной лодке в Тушино

В парке «Северное Тушино» 23 Февраля отметят экскурсиями по подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец», которая находится на территории музея ВМФ на берегу Химкинского водохранилища. А в Парке Горького в честь Дня защитника Отечества проведут экскурсию «Великая Победа и выставка образцов трофейного вооружения 1943–1948 годов». Помимо этого, в 15:00 там состоится командный квест «Маневры под открытым небом». В парках «Фили» и 50-летия Октября в 12:00 и 15:00 соответственно в честь праздника выступит духовой военный оркестр «Модерн».

Тематическая экскурсия в честь 23 Февраля состоится и в Картинной галерее Ильи Глазунова. Ее посвятят великим победам, воинской доблести и славным страницам русской истории в произведениях художника. Начало в 14:00.

Фото: mosparks.ru Подводная лодка Б-396 «Новосибирский комсомолец»

Петербург: праздничный выстрел из пушки

Праздновать День защитника отечества в Санкт-Петербурге начнут в 10:00 с церемонии возложения венков и цветов к монументу защитникам Ленинграда на площади Победы и в других памятных местах районов города. На 12:00 запланирован праздничный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Одно из самых масштабных мероприятий Петербурга, приуроченное к празднику, — это культурно-патриотический фестиваль «Русские меняют мир», который пройдет с 23 по 24 февраля в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум». Там состоятся показательные выступления росгварцейцев, будет работать выставка военной техники, а с 11:00 до 16:00 запланированы мастер-классы по авиамодельному и парапланерному спорту, изготовлению сухих армейских душей, валенок и подпяточников и заливке окопных свечей.

Встреча с военными поэтами

Помимо этого, на фестивале в «Поэтической гостиной» пройдет творческая встреча с литературным критиком Алексеем Колобродовым, литературоведом Олегом Демидовым, современными военными поэтами и прозаиками. Оба дня на фестивале будет работать галерея искусств и фотозоны.

Программу к 23 Февраля подготовили и культурные учреждения Петербурга. Накануне праздника, 22 февраля, в музейно-выставочном центре «Россия — Моя история» в рамках проекта «Художники России — Героям Отечества» откроется новая выставка картин профессиональных художников из Санкт-Петербурга, приуроченная ко Дню Защитника Отечества. Все работы будут посвящены подвигам участников Великой Отечественной войны и спецоперации.

Экскурсия для семей военнослужащих

В Музее железных дорог России 23 февраля проведут бесплатные экскурсии для проходящих военную службу по призыву, участников СВО с семьями и курсантов военных вузов. Они будут начинаться каждые полчаса с 10:00 до 17:00. А в Государственном музее истории религии 23 февраля в 12:00 состоится лекция «Религиозные традиции русской армии».

В военно-медицинском музее с 23 по 25 февраля проведут экскурсии по экспозиции «Военная медицина на страже защитников Отечества» с посещением выставки военно-медицинской службы Красной армии.

Фото: vk.com/rzd_museum

«Зоосад в годы блокады»

23 февраля в 12:00 и 16:00 проведут экскурсию «С чего начинается Родина?» в Этнографическом музее. Там расскажут истории представителей разных народов России, которые защищали родину от врагов. Посетители музея погостят у крестьян Карелии, охотников сибирской тайги, оленеводов арктической тундры, кочевников азиатских степей. Праздник отметят и в зоопарке. Там 23 февраля в 12:00 откроется экспозиция «Зоосад в годы блокады».

В 20:30 начнется церемония зажжения факелов на Ростральных колоннах. Праздничный день завершится в 21:00 салютом, который запустят со стрелки Васильевского острова.

Читайте также:

Стало известно, какая военная техника могла заинтересовать Шойгу в КНДР

Песков заявил, что Путин поздравит военнослужащих с 23 Февраля

Названы лучшие подарки на 23 Февраля