Идея Минздрава о бесплатной выдаче пациентам лекарств по рецепту обсуждается уже давно, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.
Когда больного прооперировали, у него появились изменения в сосудах при остром коронарном синдроме, когда возникает сердечный приступ... обязательным условием благополучного исхода является приём специальных и очень дорогостоящих препаратов, которые позволяют блокировать избыточную свёртываемость крови, — передаёт слова Говорина RT.
По его мнению, реализация данной инициативы поможет снизить смертность трудоспособного населения.
Как ранее писал News.ru, Министерство здравоохранения РФ готовит поправки в систему государственного лекарственного обеспечения. Жизненно необходимые препараты, назначенные врачом, предлагается выдавать бесплатно или со скидкой.