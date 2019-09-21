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Немецкая компания, на которую работали освобождённые из плена пиратов моряки из РФ, отказалась называть уплаченную за россиян (и пленников из других стран) сумму выкупа.

Пресс-атташе посольства РФ в Камеруне Игорь Димитриев рассказал об этом РИА Новости. По его словам, обычной практикой в таких случаях является не разглашать подобную информацию, так как она является коммерческой...