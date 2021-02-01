Возле Мосгорсуда замечены машины иностранных дипломатов

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Возле здания Мосгорсуда, где на 2 февраля назначены слушания по уголовному делу оппозиционного политика Алексея Навального, были замечены припаркованные автомобили, принадлежащие дипломатическим ведомствам иностранных государств. К суду прибыли представители дипмиссий Польши, Литвы, Латвии, Австрии и Норвегии.

В зале суда присутствует большое число представителей зарубежных СМИ и иностранных дипломатов.

Также в суд уже прибыла супруга обвиняемого Юлия Навальная. В районе здания суда перекрыто движение.

Симоновский суд Москвы в здании Мосгорсуда 2 февраля рассмотри вопрос об изменении меры пресечения в отношении оппозиционера Алексея Навального по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше». Приговорённый к 3,5 годам условно Навальный может получить условный срок за то, что своевременно не отмечался в полиции, когда находился в Германии на реабилитации.

Навальный вернулся из Германии в Россию 17 января. Сразу по прибытии он был задержан на паспортном контроле в аэропорту. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток.

23 и 31 января в поддержку оппозиционера по всей стране прошли массовые акции протеста. На последнем митинге силовики задержали более пяти тысяч человек.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники полиции начали задерживать граждан, являющихся возможными участниками незаконной акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. Людей отправляют в автозаки в районе здания Мосгосуда.