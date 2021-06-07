У мавзолея задержали мужчину, призывавшего Ленина проснуться

В Москве мужчина провёл одиночный пикет у Мавзолея им. Ленина. Он призывал вождя мирового пролетариата проснуться, пишет «ОВД-Инфо».
Руслан Осипов
Выяснилось, что полицейские из отделения «Китай-город» подошли к мужчине и забрали его в отдел. Жена задержанного отметила, что на данный момент не может связаться с супругом. Сейчас к Осипову выехал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.
Ранее сотрудники полиции задержали и начали проверку 19 участников конфликта на Дубнинской улице на севере Москвы. Подчёркивается, что в территориальный ОМВД привезли 19 человек с места инцидента.