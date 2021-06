У мавзолея задержали мужчину, призывавшего Ленина проснуться

https://static.news.ru/photo/0f4d92e8-c6bf-11eb-9cd6-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве мужчина провёл одиночный пикет у Мавзолея им. Ленина. Он призывал вождя мирового пролетариата проснуться, пишет «ОВД-Инфо».

Руслан Осипов развернул плакат с надписью на английском языке: Wake up we have a tsar again («Проснись, у нас снова царь»). Ему завершить начатое не позволили сотрудники правоохранительных органов. Через 10 секунд его задержали.

Выяснилось, что полицейские из отделения «Китай-город» подошли к мужчине и забрали его в отдел. Жена задержанного отметила, что на данный момент не может связаться с супругом. Сейчас к Осипову выехал адвокат «ОВД-Инфо» Сергей Тельнов.

