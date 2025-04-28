Мечтаете о нежном воздушном торте «Птичье молоко», но не хотите возиться со сложными технологиями? Этот упрощенный бюджетный рецепт сохраняет всю нежность классики, но готовится в разы проще.
Ингредиенты (форма — 22 см):
Для коржей:
- 100 г муки;
- 100 г сахара;
- 3 яйца;
- 1 ч. л. разрыхлителя.
Для суфле:
- 200 г сливочного масла;
- 1 банка сгущенки;
- 15 г желатина;
- 100 мл воды;
- 3 белка;
- 1 ст. л. лимонного сока.
Пошаговый рецепт:
- Коржи: взбейте яйца с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем. Выпекайте 15 минут при 180 °C. Нужны два коржа.
- Замочите желатин в воде на 30 минут.
- Суфле: масло со сгущенкой взбейте в пышную массу.
- Охлажденные белки с лимонным соком взбейте в крепкую пену.
- Немного нагрейте желатин в микроволновке, чтобы он стал жидким. Тонкой струйкой влейте его в белковую массу.
- Соедините с масляной смесью, аккуратно перемешав.
- Соберите торт: корж + суфле (2–3 см) + корж. Охлаждайте 4 часа.
Этот вариант «Птичьего молока» получается нежным, как облако, и требует минимум усилий! Идеальная вкуснятина для тех, кто ценит вкус без лишних хлопот.
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