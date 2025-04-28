Воздушный торт «Птичье молоко»: упрощенный бюджетный рецепт вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о нежном воздушном торте «Птичье молоко», но не хотите возиться со сложными технологиями? Этот упрощенный бюджетный рецепт сохраняет всю нежность классики, но готовится в разы проще.

Ингредиенты (форма — 22 см):

Для коржей:

100 г муки;

100 г сахара;

3 яйца;

1 ч. л. разрыхлителя.

Для суфле:

200 г сливочного масла;

1 банка сгущенки;

15 г желатина;

100 мл воды;

3 белка;

1 ст. л. лимонного сока.

Пошаговый рецепт:

Коржи: взбейте яйца с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем. Выпекайте 15 минут при 180 °C. Нужны два коржа. Замочите желатин в воде на 30 минут. Суфле: масло со сгущенкой взбейте в пышную массу. Охлажденные белки с лимонным соком взбейте в крепкую пену. Немного нагрейте желатин в микроволновке, чтобы он стал жидким. Тонкой струйкой влейте его в белковую массу. Соедините с масляной смесью, аккуратно перемешав. Соберите торт: корж + суфле (2–3 см) + корж. Охлаждайте 4 часа.

Этот вариант «Птичьего молока» получается нежным, как облако, и требует минимум усилий! Идеальная вкуснятина для тех, кто ценит вкус без лишних хлопот.

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