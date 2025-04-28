Мечтаете о нежном воздушном торте «Птичье молоко», но не хотите возиться со сложными технологиями? Этот упрощенный бюджетный рецепт сохраняет всю нежность классики, но готовится в разы проще.

Ингредиенты (форма — 22 см):

Для коржей:

  • 100 г муки;
  • 100 г сахара;
  • 3 яйца;
  • 1 ч. л. разрыхлителя.

Для суфле:

  • 200 г сливочного масла;
  • 1 банка сгущенки;
  • 15 г желатина;
  • 100 мл воды;
  • 3 белка;
  • 1 ст. л. лимонного сока.

Пошаговый рецепт:

  1. Коржи: взбейте яйца с сахаром, добавьте муку с разрыхлителем. Выпекайте 15 минут при 180 °C. Нужны два коржа.
  2. Замочите желатин в воде на 30 минут.
  3. Суфле: масло со сгущенкой взбейте в пышную массу.
  4. Охлажденные белки с лимонным соком взбейте в крепкую пену.
  5. Немного нагрейте желатин в микроволновке, чтобы он стал жидким. Тонкой струйкой влейте его в белковую массу.
  6. Соедините с масляной смесью, аккуратно перемешав.
  7. Соберите торт: корж + суфле (2–3 см) + корж. Охлаждайте 4 часа.

Этот вариант «Птичьего молока» получается нежным, как облако, и требует минимум усилий! Идеальная вкуснятина для тех, кто ценит вкус без лишних хлопот.

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