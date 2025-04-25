Этот рулет сочетает воздушную слоеность теста с сочной начинкой из мака и меда. Готовое блюдо получается хрустящим снаружи и нежным внутри, с ярким ароматом и красивым золотистым оттенком.

Ингредиенты (на 6 порций):

  • 1 упаковка готового слоеного теста (500 г);
  • 100 г мака;
  • 100 г сахара;
  • 2 ст. л. меда;
  • 1 яйцо для смазывания;
  • 1 ст. л. сахара для посыпки.

Простой рецепт:

  1. Запарьте мак: высыпьте его в миску и залейте кипятком, дайте настояться полчаса, затем слейте воду.
  2. Раскатайте тесто в прямоугольник.
  3. Равномерно распределите по тесту мак и сахар, сбрызните медом.
  4. Сверните рулетом, защипните края.
  5. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром.
  6. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяности.

Разрежьте теплый рулет на порции — аромат мака и хрустящие слои покорят всех! Идеальная воздушная вкуснятина для чаепития, или когда хочется чего-то вкусного без долгой готовки.

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