Воздушный рулет с маком и медом: простой рецепт вкуснятины к чаю

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Этот рулет сочетает воздушную слоеность теста с сочной начинкой из мака и меда. Готовое блюдо получается хрустящим снаружи и нежным внутри, с ярким ароматом и красивым золотистым оттенком.

Ингредиенты (на 6 порций):

1 упаковка готового слоеного теста (500 г);

100 г мака;

100 г сахара;

2 ст. л. меда;

1 яйцо для смазывания;

1 ст. л. сахара для посыпки.

Простой рецепт:

Запарьте мак: высыпьте его в миску и залейте кипятком, дайте настояться полчаса, затем слейте воду. Раскатайте тесто в прямоугольник. Равномерно распределите по тесту мак и сахар, сбрызните медом. Сверните рулетом, защипните края. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте сахаром. Выпекайте 15–20 минут при 180 °C до румяности.

Разрежьте теплый рулет на порции — аромат мака и хрустящие слои покорят всех! Идеальная воздушная вкуснятина для чаепития, или когда хочется чего-то вкусного без долгой готовки.

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