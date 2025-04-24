Воздушная часть парада Победы 9 мая: ждать ли, разгонят ли тучи над Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад, посвященный 80-й годовщине победы СССР в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади в Москве. Кроме наземной части торжественного мероприятия — парадные расчеты различных родов войск армии России и боевой техники, — традиционно над Москвой проходит воздушная часть парада. NEWS.ru опросил военных экспертов, генералов и синоптиков и выяснил, ждать ли россиянам самой зрелищной части торжества в этом году.

Какие боевые самолеты пройдут над Москвой во время парада Победы

В параде Победы могут принять участие истребитель пятого поколения Су-57 и ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, в воздушной части парада также можно будет увидеть самолеты Су-25, Ту-160 и Ту-95. Он отметил, что вся техника зарекомендовала себя в бою.

«Что касается воздушной части парада, то над Красной площадью могут пройти наши штурмовики Су-25, наши стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и, я предполагаю, Ту-22М, а также наши истребители, наши вертолеты. Не исключу, что в воздушной части парада примут участие новейшие российские истребители пятого поколения Су-57. Эта техника проверена в бою, в отличие от европейской, которая нигде не стреляла», — сказал Липовой.

Генерал уточнил, что программа парада Победы находится в полузакрытом состоянии, на данный момент неизвестно, что станет главным сюрпризом. При этом, по его словам, техника, которая хорошо зарекомендовала себя на поле боя СВО, включая новейшие образцы оружия, точно будет показана.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Самолет-заправщик Ил-78, стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и истребители-перехватчики МиГ-31БМ

Из каких регионов России прибудет авиация для воздушной части парада Победы

Для воздушной части парада Победы авиация вылетает с четырех-пяти аэродромов одновременно, рассказал NEWS.ru заслуженный военный летчик России генерал-майор Владимир Попов. По его словам, это обусловлено разными адресами базирования вертолетов, дальних и фронтовых истребителей.

«Это осуществляется не с одного аэродрома, а с четырех-пяти одновременно с нескольких направлений. С севера — с Торжка — пойдут вертолеты, с востока пойдет дальняя авиация, с Рязани, Кубинки пойдет фронтовая авиация, может, даже со стороны Воронежа придут Су-35, Су-34, Су-24, штурмовики Су-25. Все это нужно так выстроить, увязать в одну модель, чтобы все выстроились секунда в секунду», — говорит Попов.

Он добавил, что при пролете над Красной площадью интервал групп исчисляется 15–30 секундами. По словам генерала, выдержать необходимый режим высоты и занять нужное место в строю на скоростях 500–600 км/ч крайне сложно.

От чего зависит проведение воздушной части парада Победы

Проведение воздушной части парада Победы зависит от погодных условий, объяснил Попов.

«С авиацией будет проблема, если вдруг погода будет нелетной. Сегодня есть возможность осуществить метеорологическое воздействие на природные явления. Есть понятие „разогнать облака“. Это дорогое удовольствие и не всегда эффективное в различных условиях. Угадать, чем воздействовать на атмосферные фронты, влажность, облака и видимость, достаточно трудно. И не всегда эффективно», — сказал Попов.

Он подчеркнул, что, несмотря на современные технологии, точный прогноз погоды на длительный срок пока остается сложной задачей. По словам генерала, окончательное решение по проведению летной части парада Победы будет зависеть от «господина случая».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Штурмовики Су-25 на репетиции воздушного парада Победы в Москве

«Заглядывать на 15 дней вперед — [сложная задача]. Математические модели, пространственно-временные модели метеорологов, которые анализируют длительное состояние погодных условий, тоже имеют трудности, так как вероятность событий зависит от господина случая. Хотелось бы верить, что в такой день, на 80-летие Победы, все получится», — пояснил Попов.

Когда примут окончательное решение по воздушной части парада Победы

По его словам, решение о проведении воздушной части парада Победы примут за полтора часа до его начала, это связано с последними тренировками и оценкой погодных условий.

«Даже за сутки накануне мероприятия, когда состоялись последние практические тренировки в воздухе и совместные тренировки с сухопутными подразделениями, которые пройдут по Москве и Красной площади, [невозможно сказать, будет ли проведение воздушной части парада Победы]. Окончательное решение принимается за полтора-два часа до вылета авиационной группировки», — говорит Попов.

Разгонят ли тучи над Москвой ради парада Победы

Вероятные грозовые тучи над Москвой во время воздушной части парада Победы можно разогнать при помощи реагентов, заявила NEWS.ru главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Однако она отметила, что эффективность такого действия будет зависеть от типа облаков.

«Как правило, не получается разогнать фронтальные облака, фронтальную облачность и мощные слоистые облака. Отдельное кучевое облако можно испарить реагентами, а когда широкая многослойная полоса фронтальной облачности, то мощности самолетов и реагентов не хватит. Энергетика таких процессов слишком велика, когда тучи с пяти утра, когда солнца не видно. Такую слоистую облачность сложно разогнать», — пояснила Позднякова.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» во время репетиции военного парада

Метеоролог подчеркнула, что грозы связаны с образованием мощных кучево-дождевых облаков, которые достигают высоты 10–12 километров. По ее словам, в таких случаях реагенты могут предотвратить развитие грозы, если вовремя воздействовать на облака.

Когда станет известен прогноз погоды на 9 мая

Точный прогноз погоды на 9 мая в Москве станет известен за три дня до парада Победы, говорит Позднякова.

«Определенные институты и лаборатории оценивают степень возможности активного воздействия на разные виды облаков. Не всякую облачность можно рассеять серебром или другими реагентами. Именно поэтому официальный прогноз на 9 мая в эти организации дается за трое суток, когда мы наиболее четко представляем характер синоптических процессов, какая облачность у нас будет», — объяснила она.

Метеоролог уточнила, что утром может быть мощная кучевая облачность, которая развивается во второй половине дня. По словам синоптика, специалисты проводят мониторинг процессов и принимают решения по текущей информации.

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