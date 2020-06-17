Воздух в Москве раскалился до рекордных значений

https://static.news.ru/photo/4d08a14c-b0a2-11ea-b7f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Температура воздуха по данным базовой московской метеостанции в районе ВДНХ к 16:00 17 июня достигла 31,1 градуса по Цельсию.

Сегодня побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный 17 июня 1892 года. Тогда в Москве было зафиксировано 30,8 градуса, — пишет «Интерфакс» со ссылкой на Метеобюро столицы.

Синоптики добавили, что окончательные значения температурного максимума станут известны к концу 17 июня. Из-за жары в мегаполисе объявили «оранжевый» уровень погодной опасности.

Специалисты Гидрометцентра предупредили россиян об усилении солнечной активности. Речь идёт не только о жаре, но и об ультрафиолетовом индексе. Катаклизмы ожидаются в ближайшие дни в центральной части России. Солнце может негативно влиять на зрение и кожу. В эти дни не стоит загорать, так как процедуры могут закончиться солнечными ожогами.

Лучше надевать одежду с длинными рукавами и носить солнцезащитные очки. Специалисты рекомендуют оставаться дома или в помещении в полуденные часы и не появляться на солнце.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в регионах европейской части России с 17 июня установится аномальная жара. Как сообщает Росгидромет, среднесуточные температуры будут выше нормы на 5–7 градусов. По данным ведомства, жарче всего будет в Центральном федеральном округе. Температурные значения днём составят до 32 градусов, на юге округа ожидается до +33...35 градусов.