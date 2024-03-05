Возбуждены два уголовных дела против матери, сломавшей руки ребенку SHOT: сломавшей руки младенца женщине грозит до трех лет тюрьмы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Матери, которая сломала кости малышу в Подмосковье, грозит до трех лет тюрьмы, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным канала, против 24-летней жительницы Истры возбудили уголовные дела по статьям о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и неисполнению родительских обязанностей.

Канал сообщает, что мама полуторамесячного малыша жестко обращалась с ним, не кормила его и не следила за здоровьем ребёнка. Также сообщается, что женщина не стала обращаться к врачам, зная о переломах у ребенка.

Ранее сообщалось, что молодая мать сломала руки новорожденному сыну, когда надевала на него комбинезон после выписки из больницы, где оба лежали с бронхитом. Заметивший травму отец пытался самостоятельно вправить малышу перелом, но вышло неудачно.

В итоге ребенок попал в больницу со множественными травмами: врачи обнаружили, что у малыша сломаны не только руки, но и ребра с ключицами, в то время как родители неделями игнорировали тот факт, что мальчик «странно скрипит». Мальчику уже прооперировали руки, он восстанавливается. Отца малыша задержали, в ситуации разбирается полиция.