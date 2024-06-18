В России возбудили крупное дело из-за манипуляций на рынке ценных бумаг РБК: возбуждено уголовное дело по факту подложного банкротства СПБ Биржи

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РБК сообщает, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после заявления о банкротстве СПБ Биржи, признанного подложным. Уточняется, что после этого обвалились котировки, что принесло ущерб инвесторам более чем на 15 млн рублей. По информации источника агентства, дело возбуждено по статье о манипулировании рынком.

Дело было возбуждено в конце мая 2024 года по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ. Это манипулирование рынком. Это такая специальная статья, которая Уголовным кодексом предусмотрена для манипулятивных действий на организованных торгах, — сообщил источник издания.

В публикации отмечается, что после подложного заявления неустановленные лица могли получить излишний доход за счет колебаний цен. В СПБ Бирже подтвердили факт возбуждении уголовного дела, однако отказались от комментариев.

Ранее сообщалось, что акции Московской Биржи 14 июня падали в цене более чем на 6,5% после введенных новых санкций. Их стоимость снижалась на 6,51%, до 233,21 рубля за бумагу. Спустя полчаса падение замедлилось, цена акций установилась на уровне 236,99 рубля, что равноценно снижению на 5%. Министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 30 физических лиц и свыше 200 структур из России и Китая 13 июня.