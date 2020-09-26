Возбуждено первое уголовное дело против участника акций в поддержку Фургала

Следственный комитет Хабаровского края завёл уголовное дело против участника акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Это первое подобное производство.
Об этом журналистам «ОВД-Инфо»
Таким образом мужчина пытался помешать силовикам вытащить владельца «Фургаломобиля» из салона его машины. По данным издания, в тот момент силовики
Посметюхина задержали 25 сентября и оштрафовали за участие в не согласованной с властями акции, которая мешала передвижению пешехода и транспорта. 26 сентября его арестовали второй раз.
Адвокат отметил, что мужчина является единственным родителем малолетнего ребёнка.
26 сентября жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Протестующие собрались у здания правительства. Власти пытаются заглушить митингующих с помощью громкой классической музыки.
Хабаровчане продолжают требовать свободу и честного суда для экс-губернатора региона Сергея Фургала уже 12 суббот подряд. Это акция в поддержку политика стала уже 78-й по счёту.
Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме, писал NEWS.ru.
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