Возбуждено первое уголовное дело против участника акций в поддержку Фургала

https://static.news.ru/photo/d9fccaa6-ffee-11ea-a50b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Volkov/ТАСС

Следственный комитет Хабаровского края завёл уголовное дело против участника акций в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Это первое подобное производство.

Об этом журналистам «ОВД-Инфо» рассказал адвокат Алексей Петренко. По его словам, жителя местного жителя Дениса Посметюхина подозревают в применении насилия ку представителям власти: он якобы распылил перцовый балончик в сторону полицейских и судебных приставов на акции 25 сентября.

Таким образом мужчина пытался помешать силовикам вытащить владельца «Фургаломобиля» из салона его машины. По данным издания, в тот момент силовики предпринимали попытки арестовать водителя «Фургаломобиля» Андрея Маклыгина, но не предоставляли ему постановление суда.

Посметюхина задержали 25 сентября и оштрафовали за участие в не согласованной с властями акции, которая мешала передвижению пешехода и транспорта. 26 сентября его арестовали второй раз.

Адвокат отметил, что мужчина является единственным родителем малолетнего ребёнка.

26 сентября жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Протестующие собрались у здания правительства. Власти пытаются заглушить митингующих с помощью громкой классической музыки.

Хабаровчане продолжают требовать свободу и честного суда для экс-губернатора региона Сергея Фургала уже 12 суббот подряд. Это акция в поддержку политика стала уже 78-й по счёту.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме, писал NEWS.ru.