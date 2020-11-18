ВОЗ заявила об улучшении ситуации с COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/db3e79a6-2a36-11eb-8130-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ситуация с эпидемией коронавирусной инфекции нового типа в РФ улучшилась, число заражённых падает благодаря соблюдению мер безопасности, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович.

По её мнению, осенью по всему миру начался прогнозируемый подъём заболеваемости. При этом 18 ноября в РФ зафиксировали на 1,5 тысячи новых случаев COVID-19 меньше, чем днём ранее.

Мы увидели оптимистичный момент. Надеемся, что это не временно. Меры стали действовать, это значит, что люди [их] соблюдают, — заявила Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24».

Она отметила, что в данный момент самое важное — следовать ограничениям, позволяющим предотвратить распространение недуга.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в России спад заболеваемости COVID-19 ожидается в конце ноября. По его словам, таков прогноз, сделанный на основе статистических данных о распространении коронавируса в стране.

Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести новые ограничения в тех регионах, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. Она отметила, что наиболее критичная ситуация складывается в 10 регионах, где занятость коечного фонда для пациентов с COVID-19 превышает 90%.