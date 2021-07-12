ВОЗ заявила об отсутствии необходимости в дополнительном вакцинировании

Эксперт ВОЗ по иммунизации Анн Линдстранд заявила, что организация не видит необходимости дополнительно прививаться от коронавируса, чтобы усилить иммунитет. Специалисты организации не располагают информацией о целесообразности бустерных доз вакцин, пишет ТАСС.

Как и с другими вакцинами, эффективность вакцины от коронавируса со временем снижается. Но исследования показывают, что в целом вакцины обеспечивают достаточно высокий уровень защиты, — отметила врач.

По словам Линдстранд, на данный момент с точки зрения глобального здравоохранения более важным является обеспечение вакцинации вместо того, чтобы использовать ограниченные возможности на производство бустерных доз, что имеет место в ряде стран.

Но пока нет достаточного количества фактических данных, которые бы подтверждали целесообразность бустерных доз. Поэтому мы считаем, что вместо того, чтобы распыляться, нужно сосредоточиться на повышении числа вакцинированных людей, — подчеркнула эксперт.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан отметила, что задуматься, по мнению организации, о дополнительных дозах вакцины можно будет уже через год или два. Некоторые страны, по словам эксперта, уже задумываются над тем, чтобы вводить на добровольной основе дополнительные дозы вакцины. Также в ВОЗ поступают запросы о смешивании вакцин различных производителей.

Может быть, это хорошо, может быть, это станет оптимальным подходом. И через год или два об этом можно будет задуматься, но сейчас это делать рано, — сказала специалист.

Как сообщалось ранее, привитые вакциной «Спутник V» гарантированно защищены от коронавируса на протяжении полугода. Об этом заявил глава Лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин.