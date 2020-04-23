ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в число перспективных

https://static.news.ru/photo/2c8633f2-85f1-11ea-9646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Девять российских разработок вакцин вошли в перечень перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Среди них — сразу шесть препаратов, созданных в новосибирском центре «Вектор».

В частности, это пептидная вакцина на базе вакцины против вируса Эбола, субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, на основе вируса гриппа А, на основе вируса везикулярного стоматита и мРНК-вакцина.

В список вошли две вакцины, разработанные компанией БИОКАД. Ещё одна разработка принадлежит Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Как писал NEWS.ru, научный центр «Вектор» нашёл 70 добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Многие участники — сами учёные, работавшие над препаратом.