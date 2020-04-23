ВОЗ включила девять российских вакцин от COVID-19 в число перспективных

Девять российских разработок вакцин вошли в перечень перспективных вакцин Всемирной организации здравоохранения. Среди них — сразу шесть препаратов, созданных в новосибирском центре «Вектор».
В частности, это пептидная вакцина на базе вакцины против вируса Эбола, субъединичная вакцина, живая векторная вакцина на основе вируса кори, на основе вируса гриппа А, на основе вируса везикулярного стоматита и мРНК-вакцина.
В список вошли две вакцины, разработанные компанией БИОКАД. Ещё одна разработка принадлежит Санкт-Петербургскому научно-исследовательскому институту вакцин и сывороток, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.
Как писал NEWS.ru, научный центр «Вектор» нашёл 70 добровольцев для испытания российской вакцины от коронавируса. Многие участники — сами учёные, работавшие над препаратом.
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