https://static.news.ru/photo/d73251d6-57df-11ea-8eed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Piaggesi/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

ВОЗ обеспокоена ростом случаев заболевания коронавирусом среди людей, которые не имели контактов с инфицированными. Об этом заявил официальный представитель здравоохранения Кристиан Линдмайер.

Мы увидели в паре мест в мире очаги, в которых неожиданно проявляется передача коронавируса. Однако в этих случаях нет немедленного указания на эпидемиологическую связь со вспышкой в Китае, — приводит его слова ТАСС.

По его словам, пока у экспертов нет ответа на вопрос, почему это происходит. Одно из предположений состоит в том, что речь может идти о заражении от человека, недуг которого остался незамеченным. В таком случае учёным предстоит определить, почему коронавирус не удалось обнаружить.

Ранее NEWS.ru писал, что случай заражения новым коронавирусом впервые зафиксировали ещё в одной области Италии — Лигурии. Как сообщил губернатор Джованни Тоти, речь идёт о 72-летней женщине, которая находилась в гостинице в городе Алассио.