ВОЗ: штаммом «дельта плюс» можно заразиться от прохожего без маски

Штаммом коронавирусной инфекции «дельта плюс» можно заразиться, проходя мимо инфицированного этой мутацией человека без маски. Об этом заявила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передаёт ТАСС.

Этот штамм тоже вызывает озабоченность, потому что предварительные данные, которые мы получаем из Индии, говорят о том, что достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть, — рассказала журналистам представитель организации.

Она призвала россиян отдавать предпочтение в отпуске местам, где нет толпы, а также отслеживать все риски, связанные с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции. Вуйнович отметила, что в любом виде транспорта человек находится в тесном контакте с другими людьми. Так, если в самолёте впереди сидит заболевший «дельтой плюс» человек, существует очень высокая вероятность, что сидящие сзади него заболеют.

Ранее число инфицированных новым штаммом «дельта плюс» в Индии достигло 48 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в штатах Махараштра (20), Тамилнад (9) и Мадхья-Прадеш (7). Эта мутация отличается повышенной проницаемостью, сильным связыванием рецепторов клеток лёгких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.

В России штамм «дельта плюс» впервые был выявлен 25 июня. Он является завозным и единственным таким случаем в России.