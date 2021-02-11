ВОЗ считает возможным появление менее уязвимых к вакцинам штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/563c7a9c-6cf7-11eb-851c-96000091f725_660.jpg Фото: NIAID/flickr.com

Специалисты не исключают возможность возникновения штаммов коронавируса менее восприимчивых к существующим вакцинам, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

По её словам, необходимо быть готовыми к появлению таких штаммов. В настоящее время у учёных уже есть база, благодаря которой можно изменить вакцины.

Конечно, надо быть осторожными, вирус мутирует, и он может поменять белок в любой момент. Антитела, которые у нас есть, могут просто промахнуться, — пояснила она.

Вуйнович отметила, что разработчики устанавливают уровень эффективности действия имеющихся вакцин на новые штаммы COVID-19 и изучают влияние на них появляющихся после вакцинации антител, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Вуйнович сделала прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Она отметила, что чувствует себя хорошо. При этом представитель ВОЗ напомнила, что решение о вакцинации каждый человек принимает самостоятельно, а информация об этом относится к конфиденциальным данным о частной жизни