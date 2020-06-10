ВОЗ призвала к дополнительным исследованиям бессимптомных случаев COVID-19

https://static.news.ru/photo/490d91f4-ab36-11ea-a61f-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Xinhua/Global Look Press

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует провести дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса, чтобы установить степень их заразности.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве. По его словам, разговоры о том, что люди с коронавирусом, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками болезни, ведутся с февраля 2020 года.

Нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи, — сказал он.

Директор ВОЗ уточнил, что подобные исследования ведутся уже сейчас, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что второй волны заболеваемости COVID-19 стоит ждать ближе к Новому году, считает председатель исполкома Союза педиатров России, академик РАН Лейла Намазова. Летом, по её мнению, резкий рост заболеваемости маловероятен.