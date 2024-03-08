ВОЗ посоветовала женщинам отказаться от алкоголя на 8 Марта ВОЗ: прием алкоголя во время празднования 8 Марта приведет к риску развития рака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление алкоголя на 8 Марта повышает у женщин риск развития рака молочной железы, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По имеющейся информации, это наиболее распространенный вид онкологии.

Многие люди <...> отпразднуют 8 Марта, Международный женский день, подняв бокал с алкогольным напитком, не обращая внимания на тот факт, что употребление алкоголя является основным фактором риска развития наиболее распространенного среди женщин рака — рака молочной железы, — подчеркнули в ВОЗ.

Профилактику заболевания замедляет тот факт, что осведомленность о связи алкоголя и данного вида онкологии очень низкая. Лишь 21% женщин в 14 странах Европы осознавали, как спиртные напитки отражаются на риске развития рака молочной железы, добавили представители организации.

Для женщин в Европе рак молочной железы является основным раком, вызываемым алкоголем. На его долю приходится 66% всех случаев рака, связанных с алкоголем, — констатировали они.

Ранее хирург Александр Умнов рассказал, как потребление шампанского пагубно влияет на репродуктивную систему мужчин. Этот напиток, по его словам, приводит к дегенерации сосудов и нарушает кровообращение в половых органах, что ведет к сокращению выработки сперматозоидов.