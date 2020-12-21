ВОЗ оценила опасность новой мутации COVID-19

https://static.news.ru/photo/a88e4ce2-43c3-11eb-b907-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В настоящее время нет доказательств, что новый штамм коронавируса способен усиливать тяжесть заболевания. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием, — цитирует РИА Новости представителя организации.

Новый штамм коронавируса обнаружили учёные в Великобритании. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице. После обнародования этих сведений почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что новый тип коронавируса, который появился в Великобритании в ноябре, является очередной мутацией в геноме инфекции и занимает порядка 3%. На течение болезни штамм не имеет сильного влияния.

Как сообщал NEWS.ru, обнаруженный в Великобритании мутировавший ген коронавируса был выявлен на территории Закарпатья на Украине.