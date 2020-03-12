https://static.news.ru/photo/be28a606-6458-11ea-b927-fa163e074e61_660.jpg Михаил Делягин Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается смягчить неизбежный экономический кризис и с этой целью раздувает панику вокруг COVID-19.

Своё мнение по этому вопросу Делягин высказал в эфире НСН. Эксперт отметил, что относится к ВОЗ скептически и не считает её медицинской организацией.

Всемирная организация здравоохранения, как и положено лоббистской эффективной организации, подрубила рынки. Воздействие на рынки было крайне эффективным, — отметил Делягин.

Директор Института проблем глобализации предположил, что ВОЗ создаёт «преувеличенную истерику» вокруг коронавируса, чтобы «спустить пар с перегретых рынков» и сделать обрушение глобальной экономики более управляемым. Делается это, по словам Делягина, в интересах крупных фармацевтических компаний.

Как сообщал NEWS.ru, 11 марта Всемирная организация здравоохранения официально объявила о пандемии коронавирусной инфекции. По последним данным, в мире насчитывается более 126 тысяч заражённых, свыше 4,6 тысяч человек скончались от болезни. В России отмечены 28 случаев COVID-19.