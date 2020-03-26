https://static.news.ru/photo/8f680530-6f54-11ea-9504-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Введение жёсткого карантина в российской столице и в других городах страны из-за пандемии коронавируса пока не требуется. Действовать по примеру Италии и Испании преждевременно, считает представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

По её мнению, если россияне в целом и жители Москвы в частности смогут соблюдать самодисциплину, «период, когда вирус угрожает нам всем», будет гораздо легче пройти без введения максимально суровых ограничений.

Я абсолютно доверяю национальным авторитетам, авторитетам в Москве, которые <...> владеют цифрами, которые очень важны, — цитирует ТАСС слова Вуйнович об официальной оценке угрозы эпидемии.

Вместе с тем она выразила уверенность, что в случае необходимости крайняя мера всё-таки может быть применена.

Ранее NEWS.ru писал, что ограничительные меры, введённые властями различных государств для предотвращения распространения вируса, в той или иной степени затронули примерно три миллиарда человек. Это половина жителей Земли.