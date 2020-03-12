https://static.news.ru/photo/b88ce306-645d-11ea-9bb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/www.imago-images.de/Global Look Press

ВОЗ призвала страны не прекращать меры по сдерживанию коронавируса, в противном случае они могут столкнуться с более масштабными проблемами. При своевременных усилиях COVID-19 возможно сдержать, считают в организации.

Это контролируемая пандемия. Страны, которые решили отказаться от принятия основных мер по охране здоровья населения, могут столкнуться с более масштабной проблемой и более тяжёлым бременем, которое выпадет на систему здравоохранения и требует более жёстких мер по борьбе, — говорится в заявлении ВОЗ.

Специалисты призвали искать новые методы по предотвращению распространения инфекции и посоветовали активнее сотрудничать в этом направлении с другими странами, передаёт «Интерфакс».

К 12 марта число заражённых коронавирусом по всему миру превысило 126 тысяч, скончались 4630 человек. В России за последние сутки зарегистрированы восемь новых случаев заболевания: шесть в Москве и два в Подмосковье. Общее число заражённых в РФ достигло 28.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил ситуацию с коронавирусом в РФ. По его словам, в настоящее время страна далека от эпидемии.