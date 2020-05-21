ВОЗ: фаза стабилизации по COVID-19 в Москве только началась

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Ситуация с коронавирусом в Москве только начинает стабилизироваться. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

В последнее время мы наблюдаем снижение темпов роста по заболеванию, но цифры всё ещё высоки, и мы можем только сказать, что это начало фазы стабилизации, — цитируе т её РИА Новости.

Вуйнович добавила, что пока рано говорить о сроках снятия в Москве ограничений, введённых в связи с пандемией.

В столице за последние сутки выявлено 2913 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших превышает 149,6 тысячи. Жертвами инфекции стали 1,7 тысячи человек. Выздоровели 40,6 тысячи пациентов, из которых 3746 — за последние сутки.

В России выявлено 317,5 тысячи случаев заражения. Более 92,6 тысячи человек выздоровели, свыше 3 тысяч умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал россиян не расслабляться и продолжать соблюдать действующие ограничения. По его словам, тенденция к снижению интенсивности распространения COVID-19 только наметилась.