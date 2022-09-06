Вован и Лексус показали на ВЭФ пранк с участием австралийского парламента Вован и Лексус показали на ВЭФ пранк о санкциях с членами австралийского парламента

Фото: vk.com/theprankvideo

Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали на Восточном экономическом форуме новый пранк с членами австралийского парламента, сделанный от лица "российских оппозиционеров в изгнании", сообщает РИА Новости. Поводом для него стала фейковая новость пранкеров о краже редких животных русскими шпионами для олигархов.

Сенатор от партии зеленых Джанет Райс утвердительно ответила на вопрос пранкеров, знают ли в австралийском парламенте о разведчиках, якобы выкравших кенгуру, утконосов и ехидн, и пообещала заняться этим вопросом. Кроме того, она сообщила, что ее партия и парламент в целом "сильно встревожены ситуацией в России" и стараются оказывать давление на правительство по усилению санкций в отношении России и отдельных ее граждан.

Ранее пранкеры разыграли бургомистра Берлина Франциску Гиффай, поговорив с ней от лица мэра Киева Виталия Кличко. Они же разыграли мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейду, позвонив ему от имени Кличко. В ходе беседы градоначальник заявил, что в случае необходимости готов депортировать приехавших с Украины беженцев обратно на родину, чтобы те шли на фронт. «Кличко» посетовал на то, что многие мужчины, несмотря на мобилизацию, уехали на Запад, и попросил Мартинеса-Альмейду посодействовать в решении проблемы, на что тот согласился.