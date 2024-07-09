Вован и Лексус раскрыли главную цель своих пранков над звездам и политиками Вован и Лексус: наши пранки открывают многим глаза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пранкеры Лексус (Алексей Столяров) и Вован (Владимир Кузнецов)

Звонки и беседы со звездами и политиками позволяют открывать людям глаза на происходящие события, заявили в беседе с «Москвой 24» известные пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, выступающие под псевдонимами Вован и Лексус. По их словам, все начиналось как хулиганская забава, которая позднее превратилась в «нечто общественно полезное и социально значимое».

Если брать политиков, то [мы показываем], как действительно проводятся закулисные переговоры, что одна картинка — открытая — отличается от той, что на самом деле, — уточнил Кузнецов.

Он добавил, что вместе с партнером они в 2023 году также показали реальные мысли так называемых релокантов, которые уехали из страны после начала СВО. Столяров также обратил внимание на то, что прежняя забава в итоге превратилась в социально значимый проект. Кроме того, по мнению Вована и Лексуса, пранк-журналистика стала уникальным российским явлением, аналог которой сложно найти где-нибудь еще в мире.

Пранкеры ранее рассказали, что имеют список объектов для розыгрышей. При этом одним из главных принципов при выборе объекта является интерес к собеседнику со стороны общественности. Он проявляется особенно ярко, если собеседник в течение длительного времени не взаимодействовал со СМИ.