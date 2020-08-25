Вован и Лексус использовали образ Греты Тунберг для очередного пранка

https://static.news.ru/photo/c6a5a350-e6e5-11ea-8c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: youtube.com

Российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) от имени шведской экоактивистки Греты Тунберг пообщались с тремя американскими политиками, которые претендовали на участие в президентских выборах в США.

Запись бесед выложена на YouTube. Пранкеры утверждают, что голоса на записи принадлежат сенаторам Камалле Харрис и Майклу Беннету, а также конгрессвумен Тулси Габбард.

Харрис, которая станет вице-президентом в случае победы на выборах Джо Байдена, согласилась поработать с Тунберг в рамках избирательной компании. Представившаяся экоактивисткой девушка пожаловалась сенатору на президента США Дональда Трампа, заявив, что тот был груб при личной встрече. Харрис поспешила утешить собеседницу.

Грета, не сдерживай себя. У тебя есть способность видеть, что произойдёт в будущем. Всегда найдутся люди, выступающие против прогресса, — заявила сенатор.

Харрис назвала приписанное Трампу поведение ненормальным и захотела получить запись разговора «Греты Тунберг» и президента США.

Тулси Габбард в своей агитационной кампании выступала за урегулирование военных конфликтов и возвращение домой американских военных, однако в разговоре с пранкерами призналась, что войны нужны, чтобы «обезопасить людей и победить силы зла». Конгрессвумен вспомнила об обвинениях в работе на Россию, которые ей предъявляла Хиллари Клинтон и предположила, что такие нападки вызваны страхом.

Майкл Беннет пообещал своей собеседнице, что разрешит школьникам пропускать занятия для участия в климатических забастовках. Он прервал разговор, когда «Тунберг» заявила, что является агентом Москвы, действующим по поручению российских властей.

Вован и Лексус не в первый раз используют образ шведской экоактивистки для телефонных розыгрышей. В частности, в январе от имени Тунберг они позвонили конгрессвумен Максин Уотерс и голливудскому актёру Хоакину Фениксу, писал NEWS.ru.