Вован и Лексус опровергли причастность к «обыску» у Цыгановых

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вован и Лексус

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в своем Telegram-канале опровергли участие в фейковом обыске у Виктории и Вадима Цыгановых. По их словам, видео, в котором муж певицы благодарит Лексуса, относится к другому пранку.

Сообщения в СМИ о том, что мы стоим за историей об «обысках» в доме Виктории и Вадима Цыгановых, являются бредом воспаленного сознания. В разговоре Цыганов благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Мелони, а не за фейки про обыск, — говорится в сообщении.

Ранее Вадим Цыганов опубликовал видео, в котором благодарит Лексуса за «работу» и «угар». Вывод том, что обыск мог быть розыгрышем СМИ, возможно, сделали в связи с фразой мужа певицы «мы хорошо сыграли».

Об обыске Вадим Цыганов сообщил накануне. При этом отмечалось, что на супругов «настучала Собчак». В свою очередь журналистка Ксения Собчак опровергла выдвинутые обвинения, указав, в частности, что они с певицей живут в разных вселенных и она не может тратить на нее время.

Позднее Вика Цыганова сообщила о завершении обыска в ее доме. По словам артистки, пришедшие искали некие улики, изъяли туфли и нейросеть. Также она призвала своих подписчиков читать классическую литературу.