Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Александр Столяров), знаменитые своими телефонными розыгрышами, назвали пранкером года юную шведскую экоактивистку Грету Тунберг и намекнули, что планируют позвонить ей в новом году.
Думаю, в следующем году мы ещё много про неё каких-то новых подробностей узнаем, о которых ещё никто даже не подозревает. Прямо в начале января будет много интересного, — сообщил «Политике сегодня» Вован.
Как писал NEWS.ru, Грета Тунберг публично принесла извинения за свои слова. Ранее она заявила, что политиков следует ставить «к стене». После этого выступления на активистку обрушилась критика и обвинения, что она выступает за насилие. Шестнадцатилетняя шведка пояснила, что она сделала буквальный перевод со шведского языка, на самом деле в её родном языке выражение означает «нести ответственность».