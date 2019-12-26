Фото: Pontus Lundahl/Tt/Global Look Press

После подготовки новогоднего представления в санаторно-оздоровительном лагере «Чайка» на Алтае, 21-летний вожатый уволился с работы. Причиной стала скандальная репетиция танца с детьми, которых он уложил на пол в форме креста.

Молодой человек опубликовал фото в соцсетях. Пользователи набросились на вожатого, так как фигура, которую изображали малыши, лёжа на полу, напомнила им свастику. На сторону вожатого встала администрация лагеря, пишет «Говорит...