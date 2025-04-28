Воткнул нож в шею: россиянину может грозить смертная казнь в Таиланде

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель Якутска расправился с бывшим мужем возлюбленной в жилом многоквартирном комплексе Sunset в Паттайе. Он нанес сопернику ножевое ранение в шею. Мужчину госпитализировали, но, несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалось. Какое наказание грозит преступнику, могут ли его выдать России — в материале NEWS.ru.

Почему россиянин зарезал мужчину в Паттайе

Вечером 26 апреля Денис Иванов, который переехал из Якутии в Паттайю, пришел в гости к своей возлюбленной Марии, которая проживала в кондоминиуме Sunset. Там он увидел, что девушка дома не одна: у нее в гостях был ее бывший муж Михаил. Они расстались около года назад, у мужчины уже был новый роман, но он продолжал поддерживать дружеские отношения с экс-супругой.

Когда Денис вошел, Мария и Михаил что-то обсуждали. По некоторым данным, они обнимались. Ослепленный ревностью, Иванов схватил нож, бросился на соперника и ударил его в шею. После этого он выбросил орудие преступления в мусорное ведро и скрылся в неизвестном направлении.

На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавшего с тяжелыми резаными ранениями увезли в больницу. Врачи пытались спасти его, но им не удалось: Михаил скончался.

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В тайской полиции сообщили, что момент нападения был заснят камерами видеонаблюдения. Дениса тут же объявили в розыск. Спустя примерно пять часов Иванова задержали и предъявили ему обвинение, сообщили в паблике русскоязычных жителей Таиланда. Похороны Михаила будут организовывать его девушка и бывшая жена.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что известно о зарезавшем мужчину россиянине

Уроженцу Якутска Денису Иванову 42 года. На территории Таиланда он находился нелегально почти два года, его заграничный паспорт недействителен с 26 сентября 2023 года. Запрос на получение нового документа был отклонен, так как в России он является фигурантом уголовных дел.

Также сообщается, что у Иванова в России есть задолженность по кредитам на общую сумму в два миллиона рублей.

Какое наказание грозит преступнику

Согласно уголовному кодексу королевства Таиланд, за убийство человека Денису Иванову может грозить суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. Если будет доказано, что он совершил преступление предумышленно, то к нему могут применить смертную казнь. В случае если это было непредумышленное убийство, наказание будет мягче — от 3 до 15 лет тюрьмы.

Могут ли преступника выдать России

Так как Иванов совершил преступление на территории Таиланда, у российских властей к нему вопросов нет, заявил в разговоре с NEWS.ru адвокат Дмитрий Джулай.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Он может обратиться в Минюст с заявлением об отбытии наказания на территории РФ. Тут, конечно, вопрос, какая тюрьма лучше — тайская или наша. Но такое право у него есть. И тогда уже тайский суд будет решать этот вопрос. Но чтобы Россия его судила за убийство кого-то в Таиланде, такого не будет», — сказал адвокат.

Что касается долгов Иванова, то их могут взыскать и без его присутствия в РФ, уточнил Джулай. По словам юриста, если у якутчанина есть имущество на родине, то приставы имеют право арестовать его. Другой вариант — кредитор может его обанкротить. В таком случае имущество распродадут, а вырученные деньги пойдут на оплату долгов, резюмировал Джулай. Однако он подчеркнул, что если Иванов ничем не владеет в России, то с него не смогут взыскать два миллиона.

Какие еще преступления россияне совершали в Таиланде

Ранее русскоговорящий турист устроил дебош у одного из отелей на острове Пхукет. На кадрах видно, как мужчина в одних трусах носится по дорожке с дикими криками, а его пытаются остановить сразу семеро местных полицейских. Он отбивается, вероятно, в выдуманном стиле единоборств. Свидетелями происходящего стали его плачущие дети и жена.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До этого российский турист, вооруженный топором, проник в администрацию провинции Пхукет в Таиланде и устроил погром в офисе губернатора. 24-летний парень разбил стеклянную дверь. Услышав звуки бьющегося стекла, сотрудники службы безопасности поднялись на четвертый этаж, где находится офис, и увидели осколки, следы крови и окровавленный топор под столом секретаря губернатора.

Они также заметили в здании мужчину, одетого в одни черные шорты, но самостоятельно поймать его охране не удалось. На место происшествия была вызвана полиция, однако турист успел сбежать. Его задержали позднее, когда он попытался украсть мотоцикл у местного жителя возле круглосуточного магазина. Поскольку ноги у мужчины были в порезах и кровоточили, его доставили в больницу. Предполагается, что он страдает расстройством психики.

Также житель Кузбасса Александр Толстов устроил дебош в тайском отеле и ударил полицейских. На опубликованных кадрах видно, что полуголый мужчина сначала подрался с постояльцами гостиницы, а затем атаковал и правоохранителей, которые пытались его успокоить. В результате местный сержант полиции получил легкие травмы, ссадины и синяки. Нейтрализовать агрессивного туриста удалось только с помощью электрошокера.

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