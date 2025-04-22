Вот зачем класть полотенце в холодильник: работает даже в старых моделях

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Оказывается, обычное бумажное полотенце может спасти ваш холодильник от главных проблем! Этот лайфхак работает даже в старых моделях — проверено бабушками.

Вот зачем нужно класть полотенце на полку холодильника:

Борьба с влагой.

Свернутое в рулон и положенное на полку бумажное полотенце: впитывает лишнюю влагу, предотвращает появление плесени, уменьшает конденсат на стенках.

Защита от запахов.

Если обернуть полотенцем открытые продукты (например, половинку лука), оно: впитает резкие ароматы, продлит свежесть продуктов, заменит дорогие поглотители запахов.

Сохранение свежести зелени.

Оберните пучок зелени во влажное бумажное полотенце и положите в контейнер. Это увеличит срок хранения в 2 раза, сохранит сочность листьев, заменит специальные боксы для зелени.

Этот трюк особенно полезен летом, когда влажность повышена! Попробуйте — и ваш холодильник скажет вам спасибо.

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