Оказывается, обычное бумажное полотенце может спасти ваш холодильник от главных проблем! Этот лайфхак работает даже в старых моделях — проверено бабушками.
Вот зачем нужно класть полотенце на полку холодильника:
- Борьба с влагой.
Свернутое в рулон и положенное на полку бумажное полотенце: впитывает лишнюю влагу, предотвращает появление плесени, уменьшает конденсат на стенках.
- Защита от запахов.
Если обернуть полотенцем открытые продукты (например, половинку лука), оно: впитает резкие ароматы, продлит свежесть продуктов, заменит дорогие поглотители запахов.
- Сохранение свежести зелени.
Оберните пучок зелени во влажное бумажное полотенце и положите в контейнер. Это увеличит срок хранения в 2 раза, сохранит сочность листьев, заменит специальные боксы для зелени.
Этот трюк особенно полезен летом, когда влажность повышена! Попробуйте — и ваш холодильник скажет вам спасибо.
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