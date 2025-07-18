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18 июля 2025 в 13:18

Вот почему творожная запеканка с бананом ваш новый любимый десерт

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожная запеканка с бананом — простой и вкусный десерт, который легко приготовить без миксера. Это адаптированный рецепт классической запеканки по ГОСТу с добавлением банана, который придает нежность и натуральную сладость. Для приготовления достаточно просто смешать ингредиенты вручную, а результат вас приятно удивит.

Для запеканки используйте пастообразный творог средней влажности — он обеспечивает однородную текстуру без лишних комков. Манная крупа помогает сохранить форму и придает нежность, а ванильный сахар и банановое пюре делают блюдо ароматным и вкусным.

Ингредиенты

  • Творог — 500 г
  • Манная крупа — 60 г
  • Банан — 100 г
  • Яйцо крупное — 1 шт.
  • Ванильный сахар — 40 г
  • Молоко — 230 мл

Приготовление

  1. В миске смешайте творог, яйцо и манную крупу.
  2. Добавьте ванильный сахар и молоко, аккуратно перемешайте.
  3. Разомните банан в пюре и добавьте к общей массе.
  4. Выложите смесь в форму примерно 20×20 см и разровняйте.
  5. Выпекайте в духовке при 200 °С около 30–35 минут до золотистой корочки.
  6. Остудите запеканку, нарежьте порционными кусочками и подайте с джемом или сгущенным молоком.

Этот простой рецепт творожной запеканки с бананом станет отличным вариантом для здорового завтрака или десерта к чаю. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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