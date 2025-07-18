Вот почему творожная запеканка с бананом ваш новый любимый десерт

Вот почему творожная запеканка с бананом ваш новый любимый десерт

Творожная запеканка с бананом — простой и вкусный десерт, который легко приготовить без миксера. Это адаптированный рецепт классической запеканки по ГОСТу с добавлением банана, который придает нежность и натуральную сладость. Для приготовления достаточно просто смешать ингредиенты вручную, а результат вас приятно удивит.

Для запеканки используйте пастообразный творог средней влажности — он обеспечивает однородную текстуру без лишних комков. Манная крупа помогает сохранить форму и придает нежность, а ванильный сахар и банановое пюре делают блюдо ароматным и вкусным.

Ингредиенты

Творог — 500 г

Манная крупа — 60 г

Банан — 100 г

Яйцо крупное — 1 шт.

Ванильный сахар — 40 г

Молоко — 230 мл

Приготовление

В миске смешайте творог, яйцо и манную крупу. Добавьте ванильный сахар и молоко, аккуратно перемешайте. Разомните банан в пюре и добавьте к общей массе. Выложите смесь в форму примерно 20×20 см и разровняйте. Выпекайте в духовке при 200 °С около 30–35 минут до золотистой корочки. Остудите запеканку, нарежьте порционными кусочками и подайте с джемом или сгущенным молоком.

Этот простой рецепт творожной запеканки с бананом станет отличным вариантом для здорового завтрака или десерта к чаю. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!

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