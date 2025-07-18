Вот почему творожная запеканка с бананом ваш новый любимый десерт

Творожная запеканка с бананом — простой и вкусный десерт, который легко приготовить без миксера. Это адаптированный рецепт классической запеканки по ГОСТу с добавлением банана, который придает нежность и натуральную сладость. Для приготовления достаточно просто смешать ингредиенты вручную, а результат вас приятно удивит.
Для запеканки используйте пастообразный творог средней влажности — он обеспечивает однородную текстуру без лишних комков. Манная крупа помогает сохранить форму и придает нежность, а ванильный сахар и банановое пюре делают блюдо ароматным и вкусным.
Ингредиенты
- Творог — 500 г
- Манная крупа — 60 г
- Банан — 100 г
- Яйцо крупное — 1 шт.
- Ванильный сахар — 40 г
- Молоко — 230 мл
Приготовление
- В миске смешайте творог, яйцо и манную крупу.
- Добавьте ванильный сахар и молоко, аккуратно перемешайте.
- Разомните банан в пюре и добавьте к общей массе.
- Выложите смесь в форму примерно 20×20 см и разровняйте.
- Выпекайте в духовке при 200 °С около 30–35 минут до золотистой корочки.
- Остудите запеканку, нарежьте порционными кусочками и подайте с джемом или сгущенным молоком.
Этот простой рецепт творожной запеканки с бананом станет отличным вариантом для здорового завтрака или десерта к чаю. Попробуйте приготовить и убедитесь сами!
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