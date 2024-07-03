Вот почему огурцы не плодоносят: учтите эти моменты — и урожай попрет

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Очень часто огородники сталкиваются с тем, что огурцы не приносят плоды. Они могут цвести, но не плодоносить. У пустоцвета есть несколько причин.

В первую очередь речь идет о недостатке света. Огурцам нужно много солнца. Если они посажены в тени — женские цветки почти не образуются.

Также нельзя допускать чрезмерного полива растения. Огурцы любят влагу, но не переносят ее избытка. В лучшем случае на один квадратный метр должно уходить 2–,2,5 литра после каждого сбора плодов.

Не поливайте огурцы из колонки или колодца. Для этой культуры подходит теплая вода, поэтому лучше наполнить бочку и оставить ее нагреваться под солнцем.

Кроме того, на растении появляется много пустоцветов при температуре воздуха выше 35 и ниже 12 градусов. И та и другая проблема решается нетканкой, которая защищает от прохлады или жары.

И не перекармливайте огурцы, особенно азотом. Это тоже приводит к пустоцветам.

Ранее сообщалось, что неровные и не очень красивые огурцы чаще всего вырастают на грядке из-за слишком сухой почвы. Их нужно поливать после каждого сбора плодов — каждые два-три дня, но это нереально для дачников выходного дня.