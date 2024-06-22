«Вот кого бомбит НАТО»: американский офицер увидел обстрел Белгорода ВСУ Американский офицер Скотт Беннет увидел обстрел Белгорода ВСУ

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Поврежденный после удара ВСУ жилой 10-этажный дом на юго-западе Белгорода

Отставной офицер американской армии Скотт Беннет стал свидетелем обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины, передает Telegram-канал телеканала РЕН ТВ. Военный рассказал, что Североатлантический альянс «бомбит женщин и детей, детские коляски».

Женщины, дети — все бегут в укрытие. Вот кого бомбит НАТО — женщин и детей, детские коляски, — прокомментировал он.

Офицер в отставке сам при этом находился рядом с укрытием и показывал, что происходит в городе во время очередной атаки. На записанных им кадрах видно, как местные жители направляются в убежища, особенно среди них выделяются женщины и дети.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о гибели мирного жителя в селе Салтыково Белгородского района. По его данным, в одно из сельскохозяйственных предприятий попал украинский снаряд, мужчина скончался на месте еще до прибытия медиков.

До этого губернатор Белгородской области написал о госпитализации жителя хутора Климовое, который получил контузию при атаке украинских сил. Известно, что мужчина направлен в городскую больницу № 2 в Белгороде, его состояние оценивается как удовлетворительное.