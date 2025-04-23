Хотите получить роскошные гладиолусы к началу учебного года? Рассказываем точные сроки посадки и хитрости, которые гарантируют результат. К 1 сентября у вас будет шикарный букет.

Идеальное время посадки

  • Для средней полосы — с 25 апреля по 10 мая.
  • Для южных регионов — можно сажать с 1 апреля.
  • Для северных областей — дождитесь середины мая.

Правила гарантированного успеха

  • Выбирайте ранние сорта (цветение через 80–85 дней).
  • Прогрейте луковицы 2 недели при комнатной температуре перед посадкой.
  • Глубина посадки = 3 диаметра луковицы (около 10–15 см).
  • Место — солнечное, защищенное от ветра.
  • Подкормка — через месяц после всходов (калийно-фосфорные удобрения).

Не сажайте рядом с крестоцветными — они привлекают трипсов, главных вредителей гладиолусов.

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