Хотите получить роскошные гладиолусы к началу учебного года? Рассказываем точные сроки посадки и хитрости, которые гарантируют результат. К 1 сентября у вас будет шикарный букет.
Идеальное время посадки
- Для средней полосы — с 25 апреля по 10 мая.
- Для южных регионов — можно сажать с 1 апреля.
- Для северных областей — дождитесь середины мая.
Правила гарантированного успеха
- Выбирайте ранние сорта (цветение через 80–85 дней).
- Прогрейте луковицы 2 недели при комнатной температуре перед посадкой.
- Глубина посадки = 3 диаметра луковицы (около 10–15 см).
- Место — солнечное, защищенное от ветра.
- Подкормка — через месяц после всходов (калийно-фосфорные удобрения).
Не сажайте рядом с крестоцветными — они привлекают трипсов, главных вредителей гладиолусов.
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