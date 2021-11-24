Востоковед объяснил причины преступности мигрантов

Мигранты совершают преступления из-за того, что их сообщество состоит из взрослых мужчин, которым недостаточно сдерживающих факторов, заявил востоковед Евгений Сатановский изданию argumenti.ru. По его мнению, люди начинают «хулиганить и беспредельничать», когда не знают правил или если их нет.

Откуда они взялись? Это совершенно неважно. Ведь периодически вы можете напороться на конфликт с вахтовиками или попасть на разборку во время студенческой практики, — сказал Сатановский.

Он добавил, что воспитательной работой нужно заниматься. Необходимо понять, в каких условиях живут мигранты, платят ли им за работу.

Потому что человек, которому жулик-работодатель не платит, безусловно, пойдёт на преступление, иначе и он, и его семья помрут с голоду. Это надо контролировать. <...> Надо, наконец, если говорить о Москве и области, умерить собственную жадность. Прежде всего тем, кто занимается безумными строительными проектами или проектами, которые изящно называются в Москве дорожным обустройством. Перестать менять бордюры и плитку как носки, если не чаще, ведь это требует дополнительных и совершенно бессмысленных рабочих рук, — сообщил востоковед.

Также Сатановский высказал мнение, что указывать национальность преступников в СМИ необходимо, чтобы их воспитанием занимались лидеры диаспор и количество преступлений сократилось.

Ранее в Совете по правам человека при президенте РФ выступили против предложения запретить упоминание в СМИ национальности преступников, как предложил парламент Чечни. Глава комиссии СПЧ по свободе информации Павел Гусев заявил, что принятие такого закона позволит злоумышленникам скрываться от правосудия.