«Восстановил из пепла»: искусствовед о наследии Церетели Искусствовед Свиблова: Церетели оставил после себя восстановленную из пепла РАХ

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Ольга Свиблова

После смерти художника-монументалиста Зураба Церетели останется прежде всего творчество, он восстановил из пепла Российскую академию художеств (РАХ), заявила в разговоре с NEWS.ru искусствовед Ольга Свиблова. По ее словам, речь идет и о социальных проектах.

Останется прежде всего творчество. Это картины, это скульптуры, это мозаики. И творчество, оно необозримо, оно везде, во всем мире, в России, Грузии, Европе, Америке и так далее. Но после него останутся еще и социальные проекты. Для него все-таки жизнь и искусство — это синонимы. И немногие к своей жизни относятся как к искусству, — подчеркнула она.

По словам искусствоведа, Церетели задумал и построил Музей современного искусства. Федеральный Музей современного искусства так и остался проектом. На них ушло большое количество средств и очень много времени. Они остались в проектном формате, отметила Свиблова.

Он восстановил из пепла Академию художеств. И это многого стоит. И не просто восстановил, он сделал академию очень важной частью мягкой дипломатии, потому что связи академии с французской, испанской и итальянской сторонами — очень крепкие и очень важны. И они держались на Зурабе Константиновиче, потому что все держится на людях. Это всегда люди, — отметила эксперт.

Ранее художник Салават Щербаков заявил, что Церетели решительно раздвигал границы, расширяя творческие рамки. По его словам, подход президента Российской академии художеств к искусству вдохновлял коллег и менял представление о возможном. Также он отметил, что с уходом скульптора завершилась целая эпоха в российском искусстве.