Воспитательниц сада в Красноярске наградили за спасение детей от расстрела

Воспитательницы детского сада № 31 в Красноярске, спасшие детей от расстрела, получили медали «Доблесть и отвага» от Следственного комитета, сообщает KP.RU. Наталья Стус, Ирина Шабанова и Евгения Толстая защитили воспитанников, когда 28 марта в сад пришла 19-летняя Полина Дворкина с ружьём, уже застрелившая отца.

Евгения предупредила коллег об опасности и побежала за помощью, Ирина закрыла вход и отобрала оружие, а инструктор по физподготовке Наталья задержала Дворкину до приезда полиции.

Не могу сказать, что состояние полностью стало спокойным, потому что осознание приходит до сих пор того, что могло произойти, и того, что произошло. И то, что сейчас можно об этом говорить... От этого становится спокойней. И радостно от того, что можно положиться на своих коллег, — поделилась эмоциями после произошедшего Ирина Шабанова.

Он добавила, что теперь в саду ужесточили пропускной режим.

Евгения Толстая рассказала, что родители благодарят их со слезами на глазах, а воспитательницы продолжают работать.

Ранее сообщалось, что Полину Дворкину арестовали до 27 мая. Такое решение вынес Красноярский краевой суд. По данным регионального главка СК, она успела выстрелить в стену. В результате происшествия никто не пострадал.