В детсаде ребенка ударили карандашом в «воспитательных целях» Mash: в Одинцово воспитатель детсада ударила ребенка карандашом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В одном из детских садов подмосковного Одинцово воспитательница покалечила ребенка, сообщает Telegram-канал Mash. Как пишет канал, пострадавший пятилетний мальчик рассказал родителям, что женщина била его острой частью карандаша, пока у того не пошла кровь. Mash также утверждает, что она однажды сняла с него майку и вытерла ей пролитый суп.

Канал уточняет, что в один из дней дети играли между собой, и мальчик ткнул своего сверстника карандашом, это заметила учительница, после чего она взяла этот же карандаш и, в рамках «воспитательных мер», начала бить им воспитанника. Как утверждает Mash, вследствие этого мальчик расплакался и упал, расцарапав себе спину, его попросили не говорить родителям о случившемся.

Mash пишет, что родители, узнав обо всем, обратились с заявлением в полицию, а похожие «воспитательные процессы» в этом дошкольном учреждении уже имели место быть. Канал добавил, что полицейские в итоге пришли в учреждение с проверкой.

Ранее сообщалось, что родители воспитанников новосибирского детского сада пожаловались на сотрудницу, которая бьет детей. По их словам, женщина также угрожала ребятам, в результате чего они начали бояться ходить в учреждение. Мать одного из бывших воспитанников детсада рассказала, что ее ребенка били по лбу, обзывали, а один раз ударили головой об угол стены из кафеля.