https://static.news.ru/photo/eb6a9e10-5a4b-11ea-934b-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Воспитанник московского детского дома, который рассказал президенту Владимиру Путину о желании съездить к бабушке, сможет отправиться домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, вопрос решится в течение недели — десяти дней. Сначала мальчик поедет в гости «к крёстному на выходные», а затем будет «решён вопрос его дальнейшего семейного устройства».

Сейчас у нас есть очень неплохие шансы на то, что в ближайшее время будет оформлен гостевой режим на крестного ребёнка, с которым они очень дружны, они встречаются, видятся, общаются, очень близки. Поэтому в ближайшее время ребёнок сможет поехать домой, — цитирует Кузнецову ТАСС.

Она добавила, что совместно со столичным уполномоченным разбирается в том, что можно было сделать для подростка раньше и, соответственно, всё ли возможное было сделано.

Мальчик пообщался с главой государства 27 февраля в тематическом парке развлечений «Остров мечты», куда до официального открытия были приглашены воспитанники детских домов, дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского.

Ребёнок рассказал президенту о своей бабушке, которая живёт в Москве и к которой он хочет попасть. В этот же день московские органы соцзащиты пообещали помощь бабушке мальчика в оформлении опеки над ним. Там уточнили, что мальчик сирота и раньше жил с бабушкой, однако из-за трудностей в семье был вынужден переехать в социальное учреждение.