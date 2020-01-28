https://static.news.ru/photo/44e5f938-41d0-11ea-92c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Превышение предельного значения допустимой концентрации (ПДК) этилбензола зафиксировали в Омске 24 и 25 января. Об этом заявили специалисты Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Советском районе Омска находится несколько промышленных предприятий. 24 января содержание этилбензола составляло в этом районе 5,5 ПДК, а 25 января — 8,5 ПДК. Был зафиксирован высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха. При этом в других округах в эти дни не было каких-либо превышений.

Большое количество вредных веществ было зафиксировано в Омске 7 и 8 января. Тогда специалисты обнаружили превышение этилбензола, сероуглерода, оксида углерода, сероводорода и окиси азота. Тогда представители пресс-службы регионального МЧС заявляли, что ситуация находится под контролем, поскольку ни одно из веществ не превышает норму в 10 раз и более, об этом писал NEWS.ru.