Восьмиклассница из Новосибирска забеременела от судимого взрослого соседа

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Девочка из многодетной семьи ждёт ребёнка от арестованного за кражу мужчины из соседнего дома. Будущему отцу 22 года, матери — 14.

Отношения между школьницей и взрослым парнем завязались в сентябре 2019 года в одном из бараков в Первомайском районе, пишет «КП-Новосибирск».

Внучки у меня красивые, вот Петя (все имена изменены. — NEWS.ru) и запал на Валю. Она влюбилась в него по уши, стала бегать за ним. Валя не слушала взрослых, только мы уснем — тихонько сбежит за дверь. Хотя парень никак не ухаживал за внучкой — цветов и подарков я не припомню, какой-то помощи особой тоже, — рассказала бабушка девочки.

О беременности стало известно в июне 2020 года, что стало шоком для едва сводящей концы с концами многодетной семьи. Как рассказала старшая сестра школьницы, девочка сохранила беременность и находится уже на четвёртом месяце. Врачи, по её словам, рекомендовали рожать. Школьницу перевели на домашнее обучение. Отец ребёнка согласился дать наследнику свои фамилию и отчество, хотя и не был рад известию о беременности, но в сентябре 2020 года его арестовали за очередную кражу.

Отец девочки собирался заявить на возлюбленного дочери в полицию, но та умоляла не делать этого.

Он такой красивый, вот я и влюбилась. Но уже остыла. Теперь ничего ему не будет — никаких писем и передачек ему не буду носить, — заявила сама будущая мать.

По словам семьи, в службе опеки Первомайского района сообщили, что могут забрать ребёнка, когда он родится, так как мать несовершеннолетняя, а отец — уголовник. Бабушка против этого, хотя семья живёт бедно.

Восемь лет назад мы переехали в Новосибирск из вымирающей деревни Горхон в Бурятии. Конечно, было трудно... Мы даже собирали металлолом, да и сейчас выплаты уходят на квартиру и на еду детям. Без прописки мы даже не можем сделать Вале операцию — она полностью слепая на один глаз. Отец Вали не может себе пенсию по инвалидности сделать, на работу устроиться. Я письма писала уже и в администрацию, и везде, — поделилась женщина.

Директор школы, в которой учится будущая мать, сообщила, что педколлектив знает о сложной ситуации в семье, жалеет детей и пытается им помочь. Журналисты также направили запрос уполномоченному по правам ребёнка Новосибирской области Надежде Болтенко с просьбой разобраться в ситуации.

Как писал NEWS.ru ранее, забеременевшая в 13 лет школьница из Железногорска Даша Суднишникова поделилась первыми впечатлениями от материнства и рассказала, как прошло рождение дочки.