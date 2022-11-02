«Воскрешение» умерших известных актёров в кино предложили защитить законом Правовед Виноградов предложил узаконить использование технологий дипфейков в кинематографе

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Технологии дипфейка позволяют оживить любое изображение или «воскресить» умершего актера, в связи с чем использование аватаров известных артистов в кинематографе необходимо защитить законом, рассказал «Парламентской газете» декан факультета права Высшей школы экономики, член Общественной палаты России Вадим Виноградов. По его словам, после смерти знаменитого человека его аватар могут использовать только с согласия правообладателей изображения актёра — детей, супруга или родителей, отметил правовед, ссылаясь на Гражданский кодекс России.

Законом предусмотрен ряд исключений, однако они не являются релевантными для использования изображения с помощью технологии дипфейк, — пояснил Виноградов.

По его мнению, в ближайшие годы с киноэкранов на зрителей может обрушиться целый вал премьер с давно ушедшими из жизни знаменитостями, однако вопрос авторских прав на дипфейк пока никак не прописан в российском законодательстве. У ситуации с использованием изображений знаменитостей существует не только моральный, но и материальный аспект, подчеркнул декан.

При этом он пояснил необходимость защиты технологий дипфейка тем, что полностью сымитировать действия живого человека невозможно, поскольку актёрская игра предполагает передачу целого спектра эмоций через мимику, жесты, выражение глаз.

Кроме того, по словам Виноградова, у зрителей не будет поводов сравнивать дипфейки с чем-то ранее увиденным, из-за чего не будет и разочарования, которое постигло отца актёра Владислава Галкина, увидевшего сына на экране спустя годы после его смерти.

Новые технологии должны и будут применяться, главное, чтобы не в ущерб доброму имени людей, которых уже нет с нами. Грань здесь тонкая: мог и захотел бы сам артист сыграть то, в чем использовали его образ? — задалась вопросом первый зампред комитета Госдумы по культуре, заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

Депутат подчеркнула, что, скорее всего, эта технология будет востребована, главное, талантливо её реализовать.

В сентябре Виноградов направил главе Минцифры Максуту Шадаеву предложения в обязательном порядке маркировать системы искусственного интеллекта, чтобы информировать россиян о том, что они общаются не с реальным человеком, а с электронной версией. Речь в письме шла в первую очередь о кредитных, страховых и иных финансовых организациях, которые используют телефонных роботов и чат-ботов с целью снизить нагрузку на кол-центры.

Виноградов ранее также рассказал, что в Сети не стоит повсеместно соглашаться на обработку персональных данных. По его мнению, при посещении подозрительного или неизвестного сайта необходимо повременить с предоставлением личной информации.