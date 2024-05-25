Покоритель Эвереста назвал главную сложность подъема на вершину Альпинист Шатаев: проблемой восхождения на Эверест является запас кислорода

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Главной проблемой при восхождении на Эверест является запас кислорода, сказал NEWS.ru советский и российский альпинист, покоритель самой высокой вершины (в 1995 году) Владимир Шатаев. По его словам, другие трудности можно преодолеть.

Самое сложное при восхождении на Эверест — чтобы кислород не кончился. А остальное, если есть физическая возможность, непреодолимым не является. Маршрут доступен многим, особенно если перила шерпы провели, то проблем нет. Переставляй ноги и переставляй. Альпинист несет один баллон с кислородом, остальные два-три несет шерпа, — объяснил специалист.

Собеседник добавил, что в 1995 году альпинисты самостоятельно покоряли гору, сами ставили перила, которых не было на высоте 8300 метров. После этой точки, вспомнил Шатаев, спортсмены начали применять кислород. А сегодня, по его словам, баллоны пускают в ход с базового лагеря.

Ничего, мы взошли, при спуске кислород закончился, но мы увидели брошенные баллоны — в них оставалось на 30–50 атмосфер кислорода, ничего, хватило, — отметил альпинист.

Ранее альпинистка из Непала Пхунджо Джхангму Лама установила мировой рекорд, став самой быстрой женщиной, достигшей вершины горы Эверест. На достижение этой цели у нее ушло 14 часов и 31 минута. Альпинистка приступила к восхождению в 15:52 (13:07 мск) 22 мая и достигла вершины в 06:23 (03:38 мск) следующего дня.