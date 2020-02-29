Девять человек, среди которых восемь граждан России, госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. Пациентов проверяют на наличие коронавирусной инфекции.
Об этом «Фонтанке»
Накануне, 28 февраля, первые случаи заражения вирусом COVID-2019 зафиксированы сразу в трёх граничащих с РФ странах — Литве, Белоруссии и Азербайджане. Как сообщал NEWS.ru, в последнем случае инфицированным оказался 23-летний гражданин РФ, прибывший из Ирана.
29 февраля в Азербайджане выявили два новых случая заражения. Баку закрыл авиасообщение с Ираном в целях борьбы с распространением инфекции.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен