https://static.news.ru/photo/61be1aac-5afa-11ea-88d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Девять человек, среди которых восемь граждан России, госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге. Пациентов проверяют на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по здравоохранению Северной столицы. Госпитализированный иностранец является гражданином Ирана, недавно прибывшим оттуда в Петербург.

Накануне, 28 февраля, первые случаи заражения вирусом COVID-2019 зафиксированы сразу в трёх граничащих с РФ странах — Литве, Белоруссии и Азербайджане. Как сообщал NEWS.ru, в последнем случае инфицированным оказался 23-летний гражданин РФ, прибывший из Ирана.

29 февраля в Азербайджане выявили два новых случая заражения. Баку закрыл авиасообщение с Ираном в целях борьбы с распространением инфекции.